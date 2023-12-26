Глава СПЧ Фадеев: Запрет абортов не поможет повысить рождаемость

Он призвал разбираться в проблеме, а не принимать хаотичные меры, ухудшая социальную атмосферу в попытке повысить рождаемость.

Также Фадеев указал на отсутствие разницы между государственными и частными медучреждением. По его словам, следует работать с конкретными нарушениями.

Во-первых, подчеркнул Фадеев, предлагается нарушать права частных медучреждений. Во-вторых, глава СПЧ усомнился в том, что в государственных клиниках выдерживают так называемую «неделю тишины».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью НСН заявил, что у отдельных членов комитета есть мнение, что аборты в частных клиниках запрещать не нужно, но общее решение пока не сформировано.

