Глава СПЧ Фадеев: Запрет абортов не поможет повысить рождаемость
Даже тотальный запрет абортов не повысит рождаемость, это ошибочное решение. Об этом в ходе встречи с журналистами заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, сообщило агентство РИА Новости.
Он призвал разбираться в проблеме, а не принимать хаотичные меры, ухудшая социальную атмосферу в попытке повысить рождаемость.
Также Фадеев указал на отсутствие разницы между государственными и частными медучреждением. По его словам, следует работать с конкретными нарушениями.
Во-первых, подчеркнул Фадеев, предлагается нарушать права частных медучреждений. Во-вторых, глава СПЧ усомнился в том, что в государственных клиниках выдерживают так называемую «неделю тишины».
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью НСН заявил, что у отдельных членов комитета есть мнение, что аборты в частных клиниках запрещать не нужно, но общее решение пока не сформировано.
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