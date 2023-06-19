«Ты шут, а не мессия»: Павел Воля о начале конца юмора

Шоумен Павел Воля заявил, что настала эпоха начала конца юмора, и объяснил, на какие темы сегодня могут шутить комики в России.

«Ограничений сейчас нет. Нет же никакого комитета, который говорит: это говорите, а это нет. Каждый сам все понимает, мир меняется, ты же не дурак, относительно понимаешь, что, где, как, куда плыть. В юморе нет ограничений, со временем наступают темы, которые перестают быть смешными. Есть только одно ограничение: смешно или не смешно. Ты не мессия и никакой не доносчик запрещенных тем, ты шут, а люди должны смеяться. Проповеди – в другой двери, пройдите туда, в этой двери - "ха-ха". А если из "ха-ха" получается еще и проповедь – шикарно. Это естественная фильтрация», - сказал Воля в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.