Не до того: Почему россияне забросили секс-игрушки

«Жизнь стала тяжелее – инфляция и все остальное, а это предметы не первой необходимости, не больше, чем сексуальные игрушки. Такое время, что люди не очень в этом нуждаются. Кроме того, изменилась ситуация в стране. Когда в 1990-х годах эти салоны появлялись, это было чем-то новым. Каждый секс-шоп вызывал удивление или недовольство у некоторых, а сейчас произошло перенасыщение. Идет определенный спад, да и время сложное само по себе», - посетовал сексолог.

При этом Кибрик отметил, что интим-магазины перестали быть местом для узкого круга «экспериментаторов», и туда заглядывают многие россияне.

Сексолог Юлия Варра в беседе с «Радиоточкой НСН» ранее опровергла тренд на интерес девушек к экономным мужчинам. По ее словам, россиянки выбирают мужчин, готовых тратить на них серьезные деньги, надеясь потом переучить кутил.

