Не до того: Почему россияне забросили секс-игрушки

Жизнь стала тяжелее, при этом россияне уже пресытились секс-шопами, сказал в эфире НСН Николай Кибрик.

Продажи сексуальных игрушек и других интим-товаров в России сократились из-за экономии людей на развлечениях, объяснил в интервью НСН врач-сексолог, психотерапевт Николай Кибрик.

По данным РБК, в 2025 году количество покупок интим-товаров в России снизилось на треть (34%). При этом большинство покупок (70%) составили товары повседневного спроса, презервативы и интимная косметика стоимостью до 3 тыс. рублей. Кибрик объяснил причины потребительской вялости покупателей.

«Этот точно не убежит!» Шрекинг объяснили неуверенностью и нарциссизмом
«Жизнь стала тяжелее – инфляция и все остальное, а это предметы не первой необходимости, не больше, чем сексуальные игрушки. Такое время, что люди не очень в этом нуждаются. Кроме того, изменилась ситуация в стране. Когда в 1990-х годах эти салоны появлялись, это было чем-то новым. Каждый секс-шоп вызывал удивление или недовольство у некоторых, а сейчас произошло перенасыщение. Идет определенный спад, да и время сложное само по себе», - посетовал сексолог.

При этом Кибрик отметил, что интим-магазины перестали быть местом для узкого круга «экспериментаторов», и туда заглядывают многие россияне.

Сексолог Юлия Варра в беседе с «Радиоточкой НСН» ранее опровергла тренд на интерес девушек к экономным мужчинам. По ее словам, россиянки выбирают мужчин, готовых тратить на них серьезные деньги, надеясь потом переучить кутил.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Антон Новодережкин
ТЕГИ:ИгрушкиСекс

Горячие новости

Все новости

партнеры