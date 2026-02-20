Не до того: Почему россияне забросили секс-игрушки
Жизнь стала тяжелее, при этом россияне уже пресытились секс-шопами, сказал в эфире НСН Николай Кибрик.
Продажи сексуальных игрушек и других интим-товаров в России сократились из-за экономии людей на развлечениях, объяснил в интервью НСН врач-сексолог, психотерапевт Николай Кибрик.
По данным РБК, в 2025 году количество покупок интим-товаров в России снизилось на треть (34%). При этом большинство покупок (70%) составили товары повседневного спроса, презервативы и интимная косметика стоимостью до 3 тыс. рублей. Кибрик объяснил причины потребительской вялости покупателей.
«Жизнь стала тяжелее – инфляция и все остальное, а это предметы не первой необходимости, не больше, чем сексуальные игрушки. Такое время, что люди не очень в этом нуждаются. Кроме того, изменилась ситуация в стране. Когда в 1990-х годах эти салоны появлялись, это было чем-то новым. Каждый секс-шоп вызывал удивление или недовольство у некоторых, а сейчас произошло перенасыщение. Идет определенный спад, да и время сложное само по себе», - посетовал сексолог.
При этом Кибрик отметил, что интим-магазины перестали быть местом для узкого круга «экспериментаторов», и туда заглядывают многие россияне.
Сексолог Юлия Варра в беседе с «Радиоточкой НСН» ранее опровергла тренд на интерес девушек к экономным мужчинам. По ее словам, россиянки выбирают мужчин, готовых тратить на них серьезные деньги, надеясь потом переучить кутил.
