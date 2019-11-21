Twitter запустит новую функцию на платформе

Как пишет РИА Новости, функция уже была протестирована, вскоре она станет доступна пользователям сети во всех странах. Отмечается, что нововведение призвано обеспечить контроль над диалогами и оптимизировать ведение бесед.

На прошлой неделе сообщалось, что российская социальная платформа «Вконтакте» намерена со следующего года запустить функцию дизлайка в комментариях, а также ряд дополнительных опций.

