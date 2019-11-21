Twitter запустит новую функцию на платформе

21 ноября 201921:59

Социальная сеть Twitter запустит новую функцию, которая позволит пользователям сервиса скрывать ответы к своим публикациям.

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Как пишет РИА Новости, функция уже была протестирована, вскоре она станет доступна пользователям сети во всех странах. Отмечается, что нововведение призвано обеспечить контроль над диалогами и оптимизировать ведение бесед.

На прошлой неделе сообщалось, что российская социальная платформа «Вконтакте» намерена со следующего года запустить функцию дизлайка в комментариях, а также ряд дополнительных опций.

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ТЕГИ:TwitterСоциальная Сеть