Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp с гаджетов

"Если вы против того, что все ваши фотографии и сообщения станут однажды общедоступны, вам следует удалить WhatsApp со своего телефона", - написал он. По его словам, в мессенджере WhatsApp система безопасности не обеспечивает должный уровень защиты и доступ к информации пользователей может получить как хакеры, так и спецслужбы.

Он подчеркнул, что опасности может подвергаться информация не только из сообщений мессенджера, но также хранящаяся на устройстве. Дуров усомнился, что программисты компании случайно упустили эту уязвимость системы безопасности, которая неоднократно проявлялась.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН объяснил критику Дурова в сторону WhatsApp банальной конкуренцией.

