«ВКонтакте» запустит опцию дизлайка в комментариях с 2020 года
Российская социальная платформа «Вконтакте» намерена со следующего года запустить функцию дизлайка в комментариях. Об этом сообщает РИА Новости.
Помимо этого, «Вконтакте» планирует развивать истории. Теперь они станут доступны не только личным профилям, но и сообществам. Нововведения коснутся и ленты новостей: популярные материалы будут смешиваться с недавними публикациями.
Также соцсеть планирует создать тематические ленты в «Рекомендациях», где экспертом сможет стать любой пользователь, хорошо знающий тему. Они смогут влиять на рейтинг публикаций при помощи голосования.
Еще одна новинка - VK Donut – предоставит новую возможность монетизации. При помощи опции пользователи сети смогут финансово поддержать любой проект.
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