«ВКонтакте» запустит опцию дизлайка в комментариях с 2020 года

Помимо этого, «Вконтакте» планирует развивать истории. Теперь они станут доступны не только личным профилям, но и сообществам. Нововведения коснутся и ленты новостей: популярные материалы будут смешиваться с недавними публикациями.

Также соцсеть планирует создать тематические ленты в «Рекомендациях», где экспертом сможет стать любой пользователь, хорошо знающий тему. Они смогут влиять на рейтинг публикаций при помощи голосования.

Еще одна новинка - VK Donut – предоставит новую возможность монетизации. При помощи опции пользователи сети смогут финансово поддержать любой проект.



