Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества

«Действие учетной записи приостановлено», - говорится на странице Россотрудничества в Twitter.

В пресс-службе Россотрудничества сказали агентству, что ждут более подробного комментария от администрации социальной платформы.

В конце ноября сообщалось, что Twitter впервые заблокировал аккаунт с позитивными новостями. Заблокированный аккаунт «Хорошие новости» публиковал сообщения о достижениях России и её жителей в различных областях — от экономики до культуры.



