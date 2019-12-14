Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества

14 декабря 201900:43

Twitter заблокировал официальный аккаунт Россотрудничества за публикацию о Дне Конституции РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Twitter запустит новую функцию на платформе

«Действие учетной записи приостановлено», - говорится на странице Россотрудничества в Twitter.

В пресс-службе Россотрудничества сказали агентству, что ждут более подробного комментария от администрации социальной платформы.

В конце ноября сообщалось, что Twitter впервые заблокировал аккаунт с позитивными новостями. Заблокированный аккаунт «Хорошие новости» публиковал сообщения о достижениях России и её жителей в различных областях — от экономики до культуры.


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