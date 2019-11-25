Twitter впервые заблокировал аккаунт с позитивным контентом о России
Аккаунт проекта «Хорошие новости» в соцсети Twitter оказался внезапно заблокирован, сообщает «ФедералПресс».
Как рассказали авторы проекта, никакого официального уведомления о блокировке и её причинах они не получали. По их мнению, это может стать прецедентом, так как раньше соцсеть не была замечена в блокировке аккаунтов с хорошими новостями.
Проект «Хорошие новости» появился пару месяцев назад. Он занимался новостями о достижениях России и её жителей в различных областях — от экономики до культуры. Политических новостей, по словам создателей, способных смутить зарубежную социальную сеть, в контенте не было.
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