Twitter снял блокировку со страницы Попова
Телеведущий и кандидат в депутаты Госдумы Евгений Попов написал в своём Telegram-канале, что Twitter разблокировал его страницу.
По его словам, политактив соцсети решил снять блокировку, так как испугался гнева поддерживающих его граждан. Также телеведущий поблагодарил всех за поддержку.
«Политактив Твиттера испугался вашего гнева и вернул мою страницу. Эй, Свитер, не делай так больше», - заключил Попов.
Ранее Попов в своем Telegram-канале заявил, что блокировка его аккаунта в Twitter - это вмешательство в выборы в России, за которое соцсеть должна понести ответственность.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook сравнила Попова с экс-президентом США Трампом, аккаунт которого в Twitter также был заблокирован.
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