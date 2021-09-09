«Боятся». Захарова прокомментировала блокировку телеведущего Попова в Twitter
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook назвала признанием блокировку в Twitter аккаунта телеведущего и кандидата в депутаты Госдумы Евгения Попова.
По её словам, она впервые сталкивается с тем, чтобы «статус президента США был в Америке приравнен к статусу кандидата в депутаты ГД России»
«Партнёры боятся тебя больше, чем Трампа: тот хоть в должности был, а ты только претендуешь», - подчеркнула Захарова.
Ранее Попов в своем Telegram-канале заявил, что блокировка его аккаунта в Twitter - это вмешательство в выборы в России, за которое соцсеть должна понести ответственность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru