«Боятся». Захарова прокомментировала блокировку телеведущего Попова в Twitter

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook назвала признанием блокировку в Twitter аккаунта телеведущего и кандидата в депутаты Госдумы Евгения Попова.

По её словам, она впервые сталкивается с тем, чтобы «статус президента США был в Америке приравнен к статусу кандидата в депутаты ГД России»

«Партнёры боятся тебя больше, чем Трампа: тот хоть в должности был, а ты только претендуешь», - подчеркнула Захарова.

Ранее Попов в своем Telegram-канале заявил, что блокировка его аккаунта в Twitter - это вмешательство в выборы в России, за которое соцсеть должна понести ответственность.