Телеведущий Евгений Попов ответил Twitter на блокировку своего аккаунта
Телеведущий Евгений Попов в своем Telegram-канале обвинил Twitter во вмешательстве в выборы в России.
Комментируя блокировку своего акаунта в соцсети он заявил, что политактив американской компании «выдумал причину для блокировки», которой якобы стала публикация данных его общественной приемной.
«Ау, Twitter, не смешите москвичей! Тоже мне - русского Трампа нашли. Так и напишите - не нравится активная гражданская позиция кандидата в Государственную думу России... моя гражданская позиция и моя предвыборная кампания - не вашего ума дело. Мы с москвичами сами разберемся, как нам жить!», - написал Попов.
Телеведущий добавил, что Twitter должен понести ответственность за блокировку его аккаунта.
Ранее Twitter заблокировал аккаунт Евгения Попова. При попытке открыть его страницу выводится сообщение о приостановке действия учетной записи, в связи с нарушениями правил соцсети.
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