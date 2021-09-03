Twitter может разрешить пользователям архивировать сообщения

Соцсеть Twitter планирует протестировать новые функции, чтобы дать пользователям больший контроль над числом своих подписчиков и теми, кто может видеть их сообщения и лайки, сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, речь идет об архивировании твитов — соцсеть может позволить пользователям скрывать старые сообщения по прошествии определенного времени. В этом случае твиты будут видны только владельцу учетной записи.

Также сервис микроблогов планирует добавить функцию удаления подписчиков. Пока это возможно сделать только после блокировки пользователя.

Как сообщалось, Twitter ввел новую функцию – «режим безопасности», который будет избавлять пользователей от нежелательных комментариев, сказано официальном блоге соцсети.

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