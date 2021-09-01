Соцсеть Twitter заблокировала аккаунт «Талибана»
Соцсеть Twitter заблокировала официальный аккаунт движения «Талибан» (запрещено в России).
До сих пор талибы публиковали свои сообщения, а руководство Twitter никаких действий не предпринимало. Бывшего президента США Дональда Трампа данная ситуация возмущала, так как его аккаунт в сети был оперативно заблокирован, тогда как «Талибан» имел возможность оставлять сообщения.
Свое решение руководство Twitter о блокировке аккаунт движения «Талибан» пока никак не объяснило.
Ранее Twitter в очередной раз выписали крупный штраф в России за отказ удалить запрещенный контент.
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