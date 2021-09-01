Соцсеть Twitter заблокировала аккаунт «Талибана»

До сих пор талибы публиковали свои сообщения, а руководство Twitter никаких действий не предпринимало. Бывшего президента США Дональда Трампа данная ситуация возмущала, так как его аккаунт в сети был оперативно заблокирован, тогда как «Талибан» имел возможность оставлять сообщения.

Свое решение руководство Twitter о блокировке аккаунт движения «Талибан» пока никак не объяснило.

Ранее Twitter в очередной раз выписали крупный штраф в России за отказ удалить запрещенный контент.

