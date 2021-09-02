Twitter будет скрывать негативные комментарии
Сервис микроблогов Twitter ввел новую функцию – «режим безопасности», который будет избавлять пользователей от нежелательных комментариев, сказано официальном блоге соцсети.
Пока функция внедрена для небольшой группы пользователей на iOS, Android и Twitter.com. Речь идет об аккаунтах на английском языке.
Безопасный режим избавит пользователя от контента учетных записей, которые используют оскорбления или отправляют повторяющиеся сообщения, ответы или упоминания.
На днях соцсеть Twitter заблокировала официальный аккаунт движения «Талибан» (запрещено в России). До сих пор талибы публиковали свои сообщения.
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