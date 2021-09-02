Twitter будет скрывать негативные комментарии

Пока функция внедрена для небольшой группы пользователей на iOS, Android и Twitter.com. Речь идет об аккаунтах на английском языке.

Безопасный режим избавит пользователя от контента учетных записей, которые используют оскорбления или отправляют повторяющиеся сообщения, ответы или упоминания.

На днях соцсеть Twitter заблокировала официальный аккаунт движения «Талибан» (запрещено в России). До сих пор талибы публиковали свои сообщения.

