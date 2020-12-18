Twitter будет защитить аккаунты умерших людей

Российские спортсмены попали под санкции CAS Ни флага, ни гимна на два года Поводом для санкций стали махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории На ОИ в Токио и Пекине и футбольный ЧМ в Катаре российские спортсмены поедут под нейтральным флагом