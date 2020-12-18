Twitter будет защитить аккаунты умерших людей

Соцсеть Twitter будет помечать ботов и защищать аккаунты умерших людей, говорится в сообщении компании.

«Для людей может привести к путанице, если неясно, что аккаунты автоматизированы», - сказано в блоге Twitter. Отмечается, что автоматизированные боты - это потенциально важный инструмент информации.

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Также сообщается о защите учетных записей умерших людей с помощью специального типа «мемориального» аккаунта. Подробности не приводятся.

Ранее администрация Twitter ужесточила правила, запрещающие ненавистнические высказывания в этой социальной сети. В чёрный список «ненавистнического поведения» включены посты, которые содержат дискриминацию по признакам расы, этнического и национального происхождения.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:СоцсетиTwitter
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