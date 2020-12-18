Twitter будет защитить аккаунты умерших людей
Соцсеть Twitter будет помечать ботов и защищать аккаунты умерших людей, говорится в сообщении компании.
«Для людей может привести к путанице, если неясно, что аккаунты автоматизированы», - сказано в блоге Twitter. Отмечается, что автоматизированные боты - это потенциально важный инструмент информации.
Также сообщается о защите учетных записей умерших людей с помощью специального типа «мемориального» аккаунта. Подробности не приводятся.
Ранее администрация Twitter ужесточила правила, запрещающие ненавистнические высказывания в этой социальной сети. В чёрный список «ненавистнического поведения» включены посты, которые содержат дискриминацию по признакам расы, этнического и национального происхождения.
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