Twitter запретил оскорбления по расе или нации

Администрация Twitter ужесточила правила, запрещающие ненавистнические высказывания в этой социальной сети. В чёрный список «ненавистнического поведения» включены посты, которые содержат дискриминацию по признакам расы, этнического и национального происхождения.

Ранее уже был введён запрет на сообщения, унижающие человеческое достоинство на основании религии, социального положения, возраста, инвалидности и заболеваний. Как отмечается в блоге соцсети, исследования однозначно говорят, что подобного рода высказывания могут нанести реальный вред.

После получения уведомлений о наличии в соцсети публикаций с таким содержанием администрация Twitter направит уведомление пользователю с требованием удалить данный твит. В случае рецидива нарушения, аккаунт будет временно блокироваться.

