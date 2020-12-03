Twitter запретил оскорбления по расе или нации
Администрация Twitter ужесточила правила, запрещающие ненавистнические высказывания в этой социальной сети. В чёрный список «ненавистнического поведения» включены посты, которые содержат дискриминацию по признакам расы, этнического и национального происхождения.
Ранее уже был введён запрет на сообщения, унижающие человеческое достоинство на основании религии, социального положения, возраста, инвалидности и заболеваний. Как отмечается в блоге соцсети, исследования однозначно говорят, что подобного рода высказывания могут нанести реальный вред.
После получения уведомлений о наличии в соцсети публикаций с таким содержанием администрация Twitter направит уведомление пользователю с требованием удалить данный твит. В случае рецидива нарушения, аккаунт будет временно блокироваться.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+25 345 / сут.
Умерли
41 053+589 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+26 882 / сут.
- Депутаты Госдумы в декабре возобновят зарубежные поездки
- Чубайс сообщил о последнем дне работы в «Роснано»
- Власти Петербурга обещают не вводить новых ограничений до Нового года
- Власти Санкт-Петербурга просят туристов не приезжать на Новый год
- Оперштаб объяснил особенности роста заражений коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru