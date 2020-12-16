Twitter закроет сервис видеотрансляций Periscope в марте 2021 года
Сервис для видеотрансляций Periscope от Twitter перестанет существовать с 31 марта 2021 года. Кроме того, с 15 декабря новые пользователи потеряют возможность создавать аккаунты в соцсети, говорится в сообщении компании.
Представители Twitter объяснили свое решение желанием сосредоточиться на развитии онлайн-трансляций в самой соцсети и напомнили, что такая возможность уже интегрирована в мобильное приложение Twitter.
Пользователи соцсети смогут скачать свои видео, которые они транслировали в открытом доступе. В компании отметили, что оставят возможность смотреть видеозаписи онлайн-трансляций из архива, если они велись публично.
Twitter купил проект Periscope еще до официального запуска в 2015 году за 120 миллионов долларов. Позже соцсеть потеряла популярность из-за интеграции схожих функций в Instagram, Вконтакте и другие платформы.
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