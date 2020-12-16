Twitter закроет сервис видеотрансляций Periscope в марте 2021 года

Сервис для видеотрансляций Periscope от Twitter перестанет существовать с 31 марта 2021 года. Кроме того, с 15 декабря новые пользователи потеряют возможность создавать аккаунты в соцсети, говорится в сообщении компании.

Представители Twitter объяснили свое решение желанием сосредоточиться на развитии онлайн-трансляций в самой соцсети и напомнили, что такая возможность уже интегрирована в мобильное приложение Twitter.

Пользователи соцсети смогут скачать свои видео, которые они транслировали в открытом доступе. В компании отметили, что оставят возможность смотреть видеозаписи онлайн-трансляций из архива, если они велись публично.

«100% фиаско!» В закон о блокировках YouTube и Twitter, кроме Госдумы, никто не верит

Twitter купил проект Periscope еще до официального запуска в 2015 году за 120 миллионов долларов. Позже соцсеть потеряла популярность из-за интеграции схожих функций в Instagram, Вконтакте и другие платформы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ВидеоTwitter
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры