Twitter закроет сервис видеотрансляций Periscope в марте 2021 года

Сервис для видеотрансляций Periscope от Twitter перестанет существовать с 31 марта 2021 года. Кроме того, с 15 декабря новые пользователи потеряют возможность создавать аккаунты в соцсети, говорится в сообщении компании.

Представители Twitter объяснили свое решение желанием сосредоточиться на развитии онлайн-трансляций в самой соцсети и напомнили, что такая возможность уже интегрирована в мобильное приложение Twitter.

Пользователи соцсети смогут скачать свои видео, которые они транслировали в открытом доступе. В компании отметили, что оставят возможность смотреть видеозаписи онлайн-трансляций из архива, если они велись публично.