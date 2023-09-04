Twitch оштрафовали на 13 млн рублей за отказ локализовать данные
Стриминговый сервис Twitch оштрафовали на 13 млн рублей за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение принял мировой судья 422-го судебного участка столичного Таганского района. Компанию Twitch Interactive, Inc. признали виновной в нарушении законодательства РФ в области персональных данных.
«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 13 миллионов рублей», — постановил суд.
Ранее Twitch оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление фейков о специальной военной операции, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru