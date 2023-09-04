Суд в Москве оштрафовал владельца Tinder на 10 млн рублей
4 сентября 202311:02
Суд оштрафовал компанию Match Group LLC — владельца сервиса знакомств Tinder — за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мировой суд Таганского района Москвы.
Размер штрафа для организации составил 10 млн рублей.
В июне 2022 года Match Group оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать персональные данные пользователей в России.
Ранее сервис Tinder прекратил работу в РФ, приложение удалили из магазинов App Store и Google Play, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru