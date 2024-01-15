Заслуженный учитель РФ назвал глупостью гендерное разделение уроков труда

Ранее издание «Ведомости» со ссылкой на главу думского комитета по просвещению Ольгу Казакову сообщило, что новая образовательная программа для уроков труда будет утверждена Министерством просвещения к марту 2024 года. По ее словам, не исключено разделение учебного курса по группам – отдельно для мальчиков и девочек. Ямбург напомнил, что уроки труда никто не отменял, и выступил против разделения учащихся по гендерному признаку.

«Здесь много наивного, законодатели ломятся в открытую дверь. Никто и никогда не отменял уроки труда, просто труд стал более разнообразным. Разделение по гендерному признаку — глупость. И мальчики, и девочки, если захотят, могут заниматься домоводством. У нас существует центр дополнительного образования, где есть и кузница, и гончарное производство, и даже витражи. Также есть такой предмет, как технология, куда входят совершенно современные вещи — работа с 3D-принтерами, проектирование. Для ребят, которые впоследствии планируют стать инженерами и архитекторами, мы вводим элементы черчения. Будущим филологам это не нужно», — сказал Ямбург.

Собеседник НСН особо ответил важность творческой составляющей труда.

«Труд должен быть творческим, а не отупляющим, который вызывает только ненависть к себе. Конечно, нужно, чтобы ребята работали с деревом и умели слесарить, но одно дело — просто делать табуретки, другое дело — делать табуретки для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ученики создают проекты, защищают их, изготавливают свои работы. Например, три недели назад пятиклассник защищал замечательный проект. Он изготовил такую трость для слабовидящих и слепых людей, которая фиксирует препятствия и подает специальные звуки. Кроме этого, он просчитал, что его трость будет дешевле на 40%, чем то, что есть сегодня. Думаю, когда он завершит проект и изготовит эту трость, я сделаю так, что он будет защищать его в Институте коррекционной педагогики. Там будут серьезные люди — и ученые, и практики. Думаю, его изобретение будет внедряться в жизнь. Это стоит патента, и пусть ученик получает за это деньги», — подытожил он.

Ранее Ямбург заявил, что запрет мобильных телефонов для школьников является глупостью, однако это уместно в качестве временной меры.

