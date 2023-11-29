«Блогерши и мудрость»: Учитель Ямбург назвал глупостью запрет телефонов в школе
Запрет телефонов для школьников нарушает права детей, при этом нельзя допускать «съемку гадостей», сказал в эфире НСН Евгений Ямбург.
Запрет мобильных телефонов для школьников является глупостью, однако это уместно в качестве временной меры, сказал в интервью НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете телефонов на уроках. Как пояснил соавтор законопроекта Михаил Берулава, планируется, что телефоны отбирать не будут, но даже на переменах включить их можно будет только с разрешения учителей.
«Глупость очередная. Америку можно открыть и закрыть. Этот закон будет противоречить конституционным нормам, потому что это частная собственность детей и родителей, это оперативная форма связи, и отобрать телефон не имеет права ни охранник, ни учитель. Особенно недовольны бабушки, дедушки, говорящие про "наше время", но надо вступать в диалог. Раньше детей спрашивали после детского сада, кем они хотят стать. Отвечали "космонавтом", а сейчас девочка 6,5 лет говорит: "Я хочу быть блогершей. Как хорошо, сидеть дома и получать большие деньги". Должно быть не "или-или", а "и-и": и новаторство, и традиции нельзя забывать, потому что они очень важны. В этом искусство педагога», - сказал Ямбург.
При этом он объяснил, почему в его школе сейчас введен «временный запрет».
«Вы будете смеяться: я против запретов, но у меня это сейчас запрещено. Дело в том, что одна паршивка из седьмого класса через селфи-палку сняла подругу на унитазе. Хорошо, это в интернет не попало. Я собрал управляющий совет, куда директор не входит, а входят старшеклассники, родители, представители учредителей, и мы приняли решение временно запретить, а если эти гадости не будут повторяться, опять разрешить. Тут все очень диалектично. В этой ситуации был достигнут консенсус и все меня поняли. Здесь надо быть мудрыми и гибкими, без резких движений», - заключил собеседник НСН.
Ямбург также отметил, что в интернете «много гадостей», однако умные учителя показывают детям, как с пользой использовать гаджеты.
По данным портала по поиску работы SuperJob, больше половины родителей школьников и 80% учителей считают, что фото- и видеосъемка на уроках должна быть запрещена, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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