«Блогерши и мудрость»: Учитель Ямбург назвал глупостью запрет телефонов в школе

Запрет телефонов для школьников нарушает права детей, при этом нельзя допускать «съемку гадостей», сказал в эфире НСН Евгений Ямбург.

Запрет мобильных телефонов для школьников является глупостью, однако это уместно в качестве временной меры, сказал в интервью НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете телефонов на уроках. Как пояснил соавтор законопроекта Михаил Берулава, планируется, что телефоны отбирать не будут, но даже на переменах включить их можно будет только с разрешения учителей.

СМИ: Госдума запретит использование телефонов в школах в учебных целях
«Глупость очередная. Америку можно открыть и закрыть. Этот закон будет противоречить конституционным нормам, потому что это частная собственность детей и родителей, это оперативная форма связи, и отобрать телефон не имеет права ни охранник, ни учитель. Особенно недовольны бабушки, дедушки, говорящие про "наше время", но надо вступать в диалог. Раньше детей спрашивали после детского сада, кем они хотят стать. Отвечали "космонавтом", а сейчас девочка 6,5 лет говорит: "Я хочу быть блогершей. Как хорошо, сидеть дома и получать большие деньги". Должно быть не "или-или", а "и-и": и новаторство, и традиции нельзя забывать, потому что они очень важны. В этом искусство педагога», - сказал Ямбург.

При этом он объяснил, почему в его школе сейчас введен «временный запрет».

«Вы будете смеяться: я против запретов, но у меня это сейчас запрещено. Дело в том, что одна паршивка из седьмого класса через селфи-палку сняла подругу на унитазе. Хорошо, это в интернет не попало. Я собрал управляющий совет, куда директор не входит, а входят старшеклассники, родители, представители учредителей, и мы приняли решение временно запретить, а если эти гадости не будут повторяться, опять разрешить. Тут все очень диалектично. В этой ситуации был достигнут консенсус и все меня поняли. Здесь надо быть мудрыми и гибкими, без резких движений», - заключил собеседник НСН.
«Пусть не лезут!»: Учителя усомнились в электронной проверке домашних работ

Ямбург также отметил, что в интернете «много гадостей», однако умные учителя показывают детям, как с пользой использовать гаджеты.

По данным портала по поиску работы SuperJob, больше половины родителей школьников и 80% учителей считают, что фото- и видеосъемка на уроках должна быть запрещена, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:Мобильные ТелефоныЗапретШколы

Горячие новости

Все новости

партнеры