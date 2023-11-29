«Блогерши и мудрость»: Учитель Ямбург назвал глупостью запрет телефонов в школе

Запрет мобильных телефонов для школьников является глупостью, однако это уместно в качестве временной меры, сказал в интервью НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете телефонов на уроках. Как пояснил соавтор законопроекта Михаил Берулава, планируется, что телефоны отбирать не будут, но даже на переменах включить их можно будет только с разрешения учителей.