«Творческий подход»: В России сравнили затраты на штат специалистов и ИИ

«Массовая замена людей ИИ пока еще не грозит нам. Функционально – да, ИИ справляется с таким же качеством и куда более стабильным результатом. Но экономически это пока нецелесообразно. Сегодня содержать штат специалистов будет дешевле, чем использовать ИИ, замены не произойдет. И для этого нужно несколько лет, чтобы задачи подобного характера были оптимизированы настолько, что их применение не требовало бы использования дорогостоящего оборудования – серверов», - объяснил он.

При этом специалист признал, что творческие профессии не смогут быть заменены полностью не только по экономическим причинам.

«Три-четыре десятка лет назад все дружно боялись, что фотоаппараты изживут художников. Однако этого не произошло. Лучшая способность людей – это умение адаптироваться, и те специалисты, которые захотят расти и становиться лучше, сделают ИИ своим инструментом. ИИ еще долго будет очень сложным скриптом, то есть не будет способен решать креативные задачи. Любая деятельность, где для достижения высокого качества нужен творческий подход и изобретательность, будет еще долго подходить только людям», - отметил собеседник НСН.

Российские компании проявляют интерес к ChatGPT и другим инструментам, созданным на основе искусственного интеллекта (ИИ), однако зачастую организации не могут использовать их из-за требований к безопасности данных, заявил ранее гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов «Радиоточке НСН».

