«Творческий подход»: В России сравнили затраты на штат специалистов и ИИ
Родион Кадыров заявил НСН, что из-за дорогостоящего оборудования содержать штат специалистов сегодня дешевле, чем использовать ИИ.
Из-за дорогостоящего оборудования содержать штат специалистов сегодня дешевле, чем использовать искусственный интеллект, для достижения баланса в этом вопросе потребуются годы, заявил эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ, директор первого в России каталога нейросетей FABULA AI Родион Кадыров в беседе с НСН.
Из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в зоне риска находятся такие профессии, как специалисты службы поддержки клиентов, администраторы, копирайтеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина.
«Массовая замена людей ИИ пока еще не грозит нам. Функционально – да, ИИ справляется с таким же качеством и куда более стабильным результатом. Но экономически это пока нецелесообразно. Сегодня содержать штат специалистов будет дешевле, чем использовать ИИ, замены не произойдет. И для этого нужно несколько лет, чтобы задачи подобного характера были оптимизированы настолько, что их применение не требовало бы использования дорогостоящего оборудования – серверов», - объяснил он.
При этом специалист признал, что творческие профессии не смогут быть заменены полностью не только по экономическим причинам.
«Три-четыре десятка лет назад все дружно боялись, что фотоаппараты изживут художников. Однако этого не произошло. Лучшая способность людей – это умение адаптироваться, и те специалисты, которые захотят расти и становиться лучше, сделают ИИ своим инструментом. ИИ еще долго будет очень сложным скриптом, то есть не будет способен решать креативные задачи. Любая деятельность, где для достижения высокого качества нужен творческий подход и изобретательность, будет еще долго подходить только людям», - отметил собеседник НСН.
Российские компании проявляют интерес к ChatGPT и другим инструментам, созданным на основе искусственного интеллекта (ИИ), однако зачастую организации не могут использовать их из-за требований к безопасности данных, заявил ранее гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов «Радиоточке НСН».
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