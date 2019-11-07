Тверская область в экстренном режиме устраняет последствия паводка
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачу в недельный срок восстановить все областные дороги пострадавшие от сильного циклона с порывистым ветром 4-6 ноября.
Больше всего осадков выпало на севере и северо-востоке региона. Трехдневный дождь сказался на состоянии участков автомобильных дорог в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Кашинском, Удомельском и Вышневолоцком городских округах.
«Наша задача – реально оценить обстановку и в кратчайшие сроки с использованием современных технологий восстановить дорожное полотно и систему пропуска воды», - отметил глава региона.
Он также уточнил, что необходимо до завершения работ обеспечить транспортное сообщение населенных пунктов и согласовать временные маршруты экстренных служб – скорой помощи, полиции, МЧС, также школьных автобусов. Кроме того отдельное внимание Руденя уделил снабжению местных жителей продуктами питания. Уже сейчас восстановительные работы ведутся более чем на пяти участках и обеспечен проезд автотранспорта по дороге Толмачи – Ломовое.
В регионе будет создана оперативная группа, специалистам которой предстоит изучить территорию и выявить обстоятельства накопления воды, которые повлекли за собой повреждения автодорог.
Ранее НСН сообщала, что за весенне-летний сезон туристический поток в Тверскую область увеличился на 8,8 процентов. Всего за этот период Верхневолжье посетило 954 тыс. человек, в 2018 году этот показатель составлял 877 тыс. человек. Регион ставит перед собой цель к 2023 году увеличить турпоток в регионе до 2,6 млн. человек в год.
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