Тверская область в экстренном режиме устраняет последствия паводка

Он также уточнил, что необходимо до завершения работ обеспечить транспортное сообщение населенных пунктов и согласовать временные маршруты экстренных служб – скорой помощи, полиции, МЧС, также школьных автобусов. Кроме того отдельное внимание Руденя уделил снабжению местных жителей продуктами питания. Уже сейчас восстановительные работы ведутся более чем на пяти участках и обеспечен проезд автотранспорта по дороге Толмачи – Ломовое.

В регионе будет создана оперативная группа, специалистам которой предстоит изучить территорию и выявить обстоятельства накопления воды, которые повлекли за собой повреждения автодорог.

Ранее НСН сообщала, что за весенне-летний сезон туристический поток в Тверскую область увеличился на 8,8 процентов. Всего за этот период Верхневолжье посетило 954 тыс. человек, в 2018 году этот показатель составлял 877 тыс. человек. Регион ставит перед собой цель к 2023 году увеличить турпоток в регионе до 2,6 млн. человек в год.



