«Оздоровление Волги» началось с Твери
Согласно задачам национального проекта «Экология» Тверской области необходимо в семь раз сократить объемы выбросов в бассейн реки Волга. Для достижения данных целей планируется модернизировать системы водоснабжения и водоотведения в крупных городах Верхневолжья. Об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя в ходе заседания правительства Тверской области.
В частности по проекту «Оздоровление Волги» в регионе будет построено и реконструировано порядка восьми очистных сооружений и систем водоотведения в Твери, Конаково, Осташкове, Торжке, Ржеве, Калязине, поселке Радченко Конаковского района и Старице. Данная мера позволит в 7,5 раз сократить выбросы к 2024 году. Проект оценивается в 3,2 млрд рублей, 2,3 млрд рублей поступят из федерального бюджета.
Игорь Руденя отметил, что по всем проектам необходимо обеспечить контроль за проведением конкурентных процедур, исполнением подрядчиками сроков и технологии работ. Например, реконструкцию очистных сооружений города Конаково планируется завершить уже в 2021 году, а блока биологической очистки очистных сооружений в Твери - в 2022 году.
Напомним, «Экология» является одним из двенадцати национальных проектов, которые разработаны в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина на период с 2019 по 2024 годы. В задачи данного нацпроекта входит сохранение уникальных водных объектов не только Волги, но и рек Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры, а также озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское.
Ранее НСН сообщала, что за весенне-летний сезон туристический поток в Тверскую область увеличился на 8,8 процентов. Всего за этот период Верхневолжье посетило 954 тыс. человек, в 2018 году этот показатель составлял 877 тыс. человек. Регион ставит перед собой цель к 2023 году увеличить турпоток в регионе до 2,6 млн. человек в год.
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