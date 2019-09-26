В Тверскую область нахлынули туристы
За весенне-летний сезон туристический поток в Тверскую область увеличился на 8,8 процентов. Всего за этот период Верхневолжье посетило 954 тыс. человек, в 2018 году этот показатель составлял 877 тыс. человек. Регион ставит перед собой цель к 2023 году увеличить турпоток в регионе до 2,6 млн. человек в год.
Губернатор Игорь Руденя считает, что туризм - одно из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства, а также экономики в целом. Задачами программы «Развитие туристской индустрии в Тверской на 2018 - 2023 годы» являются повышение качества туристских услуг, развитие рекреационного потенциала области и туристской инфраструктуры, что приведет к росту туристического потока.
В связи с этим, например, планируется построить уникальный транспортно-пересадочный узел в Завидово для развития туристско-рекреационного кластера «Волжское море». Данный проект к 2025 году позволит увеличить Турпоток региона более чем на 45% и привлечь дополнительные 430 млн. рублей налоговых поступлений в бюджет области.
Проект узла объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт, станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. Планируется, что он будет рассчитан на приём туристских, экскурсионных, прогулочных, спортивных и маломерных судов. Также он сможет принимать на зимнее хранение около пяти круизных судов и до десяти экскурсионных и прогулочных водоплавательных средств.
Проект «Волжское море» был представлен в декабре 2018 года президенту России Владимиру Путину. Тверь направила заявку в Ростуризм для участия в конкурсе на получение федеральных субсидий на создание и модернизацию причалов в 2020-2022 годах. Например, эти средства могут пойти на строительство комплекса для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша в Завидово (необходимо порядка 1,5 млрд рублей), реконструкция причала в Твери (37 млн рублей), реконструкция транзитного причала в Кимрах (29 млн рублей). При этом, в региональном бюджете также предусмотрено софинансирование.
Ранее НСН сообщала, что в текущем году на приведение в порядок объектов теплоэнергетики тверской областной бюджет выделил в три раза больше субсидий муниципалитетам, чем в 2018 году.
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