В Тверскую область нахлынули туристы

В связи с этим, например, планируется построить уникальный транспортно-пересадочный узел в Завидово для развития туристско-рекреационного кластера «Волжское море». Данный проект к 2025 году позволит увеличить Турпоток региона более чем на 45% и привлечь дополнительные 430 млн. рублей налоговых поступлений в бюджет области.

Проект узла объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт, станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. Планируется, что он будет рассчитан на приём туристских, экскурсионных, прогулочных, спортивных и маломерных судов. Также он сможет принимать на зимнее хранение около пяти круизных судов и до десяти экскурсионных и прогулочных водоплавательных средств.

Проект «Волжское море» был представлен в декабре 2018 года президенту России Владимиру Путину. Тверь направила заявку в Ростуризм для участия в конкурсе на получение федеральных субсидий на создание и модернизацию причалов в 2020-2022 годах. Например, эти средства могут пойти на строительство комплекса для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша в Завидово (необходимо порядка 1,5 млрд рублей), реконструкция причала в Твери (37 млн рублей), реконструкция транзитного причала в Кимрах (29 млн рублей). При этом, в региональном бюджете также предусмотрено софинансирование.

Ранее НСН сообщала, что в текущем году на приведение в порядок объектов теплоэнергетики тверской областной бюджет выделил в три раза больше субсидий муниципалитетам, чем в 2018 году.







