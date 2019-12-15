Тутберидзе поскандалила с Тарасовой и Плющенко после ухода Загитовой

Представители тренерского штаба Этери Тутберидзе обвинили ее коллегу Татьяну Тарасову и олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года Евгения Плющенко в предвзятом отношении к успехам воспитанницы Тутберидзе олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2018 года Алины Загитовой. Тарасову упрекнули в излишней критике фигуристки, а Плющенко – в желании переманить ее в собственную команду. Пост размещен в аккаунте заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в Instagram.

Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой напомнили, что Алина Загитова, которая на этой неделе заявила об окончании своей спортивной карьеры, за три программы «показала спортивного результат больше», чем некоторые спортсмены за десять. Тарасова получила упрек в огромной «любви» к спортсменке.

«Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам хочется пожелать меньше вашей любви и заботы», - отмечается в тексте.