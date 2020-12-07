Турция зафиксировала новый антирекорд по смертям от COVID-19

Турция зафиксировала максимальное суточное число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

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Отмечается, что за минувшие 24 часа в стране умерли 203 человека, зараженных коронавирусом. Этот показатель стал наибольшим с начала пандемии. Таким образом, общее число смертей от COVID в Турции превысило 15 тысяч.

Всего за минувшие сутки в стране было выявлено более 32 тысяч новых заражений. Глава Минздрава турецкого ведомства здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что пандемия в нескольких регионах страны снова находится на пике.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияКоронавирус
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