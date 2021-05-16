Турция вводит послабления карантинных ограничений
В Турции снимают отдельные ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликовало Министерство внутренних дел страны, сообщает посольство России в Анкаре в воскресенье в Facebook.
«Снимаются ограничения на выход из дома лиц старше 65 лет, сделавших две дозы вакцины (те, кто не провакцинировался, могут выходить только с 10:00 до 14:00 в рабочие дни), а также младше 18 лет. Но данным категориям граждан не разрешается пользоваться общественным транспортом при передвижении по городу», - поясняют российские дипломаты.
Уточняется, что отменен запрет МВД Турции на междугородние поездки, кроме периода действия комендантского часа. В стране снова начинают работу дошкольные учреждения. Разрешается регистрировать браки при условии, что свадебные церемонии проводить не будут.
В Турции комендантский час останется по выходным и рабочим дням с 21:00 до 5:00. Запрет на перемещения в это время не распространяется только на иностранных туристов.
Турецкие кинотеатры, кофейни, кальянные, спортзалы, бассейны, хамамы, сауны, спа-салоны, парки аттракционов по-прежнему закрыты. Рестораны готовят пищу «на вынос» и по «заказу на дом».
Все ограничительные мероприятия сохраняются в Турции до 1 июня, отмечают в российском посольстве.
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