Турция вводит послабления карантинных ограничений

В Турции снимают отдельные ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликовало Министерство внутренних дел страны, сообщает посольство России в Анкаре в воскресенье в Facebook.

«Снимаются ограничения на выход из дома лиц старше 65 лет, сделавших две дозы вакцины (те, кто не провакцинировался, могут выходить только с 10:00 до 14:00 в рабочие дни), а также младше 18 лет. Но данным категориям граждан не разрешается пользоваться общественным транспортом при передвижении по городу», - поясняют российские дипломаты.

«Формула 1» официально отменила Гран-при Турции 2021

Уточняется, что отменен запрет МВД Турции на междугородние поездки, кроме периода действия комендантского часа. В стране снова начинают работу дошкольные учреждения. Разрешается регистрировать браки при условии, что свадебные церемонии проводить не будут.

В Турции комендантский час останется по выходным и рабочим дням с 21:00 до 5:00. Запрет на перемещения в это время не распространяется только на иностранных туристов.

Турецкие кинотеатры, кофейни, кальянные, спортзалы, бассейны, хамамы, сауны, спа-салоны, парки аттракционов по-прежнему закрыты. Рестораны готовят пищу «на вынос» и по «заказу на дом».

Все ограничительные мероприятия сохраняются в Турции до 1 июня, отмечают в российском посольстве.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КарантинПандемияКоронавирусТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры