Турция вводит послабления карантинных ограничений

Уточняется, что отменен запрет МВД Турции на междугородние поездки, кроме периода действия комендантского часа. В стране снова начинают работу дошкольные учреждения. Разрешается регистрировать браки при условии, что свадебные церемонии проводить не будут.

В Турции комендантский час останется по выходным и рабочим дням с 21:00 до 5:00. Запрет на перемещения в это время не распространяется только на иностранных туристов.

Турецкие кинотеатры, кофейни, кальянные, спортзалы, бассейны, хамамы, сауны, спа-салоны, парки аттракционов по-прежнему закрыты. Рестораны готовят пищу «на вынос» и по «заказу на дом».

Все ограничительные мероприятия сохраняются в Турции до 1 июня, отмечают в российском посольстве.

