«Формула 1» официально отменила Гран-при Турции 2021
Гран-при Турции, который должен был пройти с 11 по 13 июня 2021 года, официально отменили, сообщает пресс-служба гоночного чемпионата «Формула 1».
В сообщении уточнется, что такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом, в связи с чем некоторые страны ужесточили правила въезда из республики.
Вместо гонки в Стамбуле было принято провести два этапа в Австрии: 25-27 июня и 2-4 июля. Изменения коснулись и Гран-при Франции - он состоится на неделю раньше, 18-20 июня.
Гран-при Турции должен был заменить Гран-при Канады 2021, который «Формула 1» отменила из-за коронавируса.
Ранее УЕФА из-за ситуации с COVID-19 решила не проводить финал Лиги чемпионов в Стамбуле, сообщает телеканал «МИР 24». Главный матч турнира перенесли в португальский Порту.
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