Турция получила первую партию российской вакцины «Спутник V»
Турция получила первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает телеканал A Haber.
«Самолет с первой партией вакцины "Спутник V" приземлился в аэропорту Эсенбога столицы Анкары», — говорится в сообщении.
При этом размер партии российского препарата не уточняется.
Турция в январе начала вакцинацию от COVID-19 вакциной китайской компании Sinovac Biotech, в марте в республике началось применение препарата Pfizer/BioNTech.
В апреле Турция одобрила вакцину «Спутник V» для экстренного применения.
С начала пандемии коронавируса в стране подтвердили более 5,3 млн случаев заболевания, более 48 тысяч пациентов скончались.
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