Турция получила первую партию российской вакцины «Спутник V»

Турция получила первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает телеканал A Haber.

«Самолет с первой партией вакцины "Спутник V" приземлился в аэропорту Эсенбога столицы Анкары», — говорится в сообщении.

При этом размер партии российского препарата не уточняется.

Турция в январе начала вакцинацию от COVID-19 вакциной китайской компании Sinovac Biotech, в марте в республике началось применение препарата Pfizer/BioNTech.

В апреле Турция одобрила вакцину «Спутник V» для экстренного применения.

С начала пандемии коронавируса в стране подтвердили более 5,3 млн случаев заболевания, более 48 тысяч пациентов скончались.

