Москалькова передала омбудсмену в Киеве список из 90 политзаключенных на Украине
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу перечень политзаключенных на Украине, попросив оказать им помощь. Об этом омбудсмен сообщила в Госдуме, передает ТАСС.
В список вошли 90 человек, которые оказались в местах заключения за пророссийские идеи, отмечает RT. Эти граждане обратились непосредственно к Москальковой.
«У многих из них крайне тяжелое самочувствие, требующее медицинской помощи. Мы передали эти списки, чтобы они оказывали им содействие», - подчеркнула уполномоченный по правам человека.
Ранее Москалькова заявила, что рассчитывает на возвращение в Россию еще десяти жителей Курской области, которые остаются на территории Украины.
