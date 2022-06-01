Турция отменяет требование ПЦР-тестов для туристов с 1 июня
1 июня 202200:17
Министерство внутренних дел Турции заявило, что с 1 июня приезжающим в страну не требуется предъявлять ПЦР-тест или тест на антитела. Об этом сообщает ТАСС.
Данное смягчение правил въезда в страну обусловлено улучшением эпидемиологической обстановки в стране.
Ранее власти Кипра отменили необходимость предъявления результата ПЦР-теста при въезде в страну с 1 июня. Также отменяется необходимость предоставления сертификата о вакцинации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru