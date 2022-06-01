Турция отменяет требование ПЦР-тестов для туристов с 1 июня

Министерство внутренних дел Турции заявило, что с 1 июня приезжающим в страну не требуется предъявлять ПЦР-тест или тест на антитела. Об этом сообщает ТАСС.

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Данное смягчение правил въезда в страну обусловлено улучшением эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее власти Кипра отменили необходимость предъявления результата ПЦР-теста при въезде в страну с 1 июня. Также отменяется необходимость предоставления сертификата о вакцинации.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:КоронавирусТурция
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