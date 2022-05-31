Масочный режим по коронавирусу отменили в Рязанской области

Масочный режим по коронавирусу отменили в Рязанской области. Распоряжение было подписано врио главы региона Павлом Малковым 31 мая, передает ТАСС.

Документом также вводятся рекомендации по защите здоровья пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и работников сфер торговли и здравоохранения.

По словам Малкова, регион находится на стабильно низком уровне по заболеваемости COVID. При этом он не исключил возращения масочного режима в случае новой волны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рязанская ОбластьКоронавирус
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