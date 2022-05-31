Масочный режим по коронавирусу отменили в Рязанской области
31 мая 202219:59
Масочный режим по коронавирусу отменили в Рязанской области. Распоряжение было подписано врио главы региона Павлом Малковым 31 мая, передает ТАСС.
Документом также вводятся рекомендации по защите здоровья пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и работников сфер торговли и здравоохранения.
По словам Малкова, регион находится на стабильно низком уровне по заболеваемости COVID. При этом он не исключил возращения масочного режима в случае новой волны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru