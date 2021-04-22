Турция начнет применение вакцины «Спутник V»
Турция в ближайшее время начнет использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
«В ближайшее время в наш арсенал войдет российская вакцина "Спутник V"», — цитирует министра РИА Новости.
Коджа напомнил, что в Турции уже используются две вакцины для профилактики коронавируса.
Между тем, турецкие власти объявили трехдневный локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19. В республике вводят комендантский час, во время действия которого гражданам разрешено покидать свои дома только с 10:00 до 17:00 и лишь для посещения магазинов и аптек, визитов к врачам, выгула собак, отмечает РИА ФАН.
При этом ограничения не распространятся на находящихся в Турции туристов, сообщает телеканал «360». Как объяснил вице-президент транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, ограничений для передвижения отдыхающих не будет. Туристам необходимо соблюдать масочный режим и иметь при себе ваучер отеля и электронный код, полученный за несколько дней до вылета в Турцию.
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