Турция начнет применение вакцины «Спутник V»

«В ближайшее время в наш арсенал войдет российская вакцина "Спутник V"», — цитирует министра РИА Новости.

Коджа напомнил, что в Турции уже используются две вакцины для профилактики коронавируса.

Между тем, турецкие власти объявили трехдневный локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19. В республике вводят комендантский час, во время действия которого гражданам разрешено покидать свои дома только с 10:00 до 17:00 и лишь для посещения магазинов и аптек, визитов к врачам, выгула собак, отмечает РИА ФАН.

При этом ограничения не распространятся на находящихся в Турции туристов, сообщает телеканал «360». Как объяснил вице-президент транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, ограничений для передвижения отдыхающих не будет. Туристам необходимо соблюдать масочный режим и иметь при себе ваучер отеля и электронный код, полученный за несколько дней до вылета в Турцию.

