В Турции объявили локдаун
Власти Турции объявили трехдневный локдаун в связи с ростом количества зараженных по стране, сообщает МВД Турции.
Комендантский час продлится с 19:00 22 апреля по 05:00 26 апреля в связи с празднованием Дня национальной независимости и детей, который отмечается в стране 23 апреля.
Суточный прирост заболеваемости в Турции 16 апреля составил 63 082 случая, а 21 апреля зафиксировали 346 смертей. Это максимальные показатели в стране с начала пандемии.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил об ограничении работы ресторанов и междугородного сообщения в связи с празднованием Рамадана. Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.
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