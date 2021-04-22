В Турции объявили локдаун

Суточный прирост заболеваемости в Турции 16 апреля составил 63 082 случая, а 21 апреля зафиксировали 346 смертей. Это максимальные показатели в стране с начала пандемии.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил об ограничении работы ресторанов и междугородного сообщения в связи с празднованием Рамадана. Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.

