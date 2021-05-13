Турпоток на курорты Северного Кавказа на майские праздники увеличился вдвое

Горные курорты Северного Кавказа в майские праздники приняли почти в два раза больше посетителей по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Рост турпотока был замечен на всех трех основных курортах региона: «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи», а всего на канатных дорогах в период длительных майских выходных проехали больше 25 тысяч человек.

В России на развитие туризма направят 1,7 трлн частных инвестиций

Лидером по количеству туристов стал курорт «Эльбрус», где горнолыжный сезон продолжается до сих пор. Также на Эльбрусе вводятся новые трассы и строятся дополнительные канатные дороги.

В сообщении отмечается, что индустрия туризма в регионе и в России целом становится все более развитой и гибкой.

Заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Назаров подчеркнул, что увеличение показателей посещаемости курортов являются результатом общей работы и не связаны с отсутствием возможности уехать за границу.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия направит на развитие туризма около 1,7 триллиона рублей частных инвестиций до 2030 года.

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ТЕГИ:Майские ПраздникиСеверный КавказРостуризм
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