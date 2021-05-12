В России на развитие туризма направят 1,7 трлн частных инвестиций

Россия направит на развитие туризма около 1,7 триллиона рублей частных инвестиций до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе своего выступления перед Госдумой.

Он также отметил, финансирование предполагает использование средств федерального и регионального бюджетов – 529 миллиардов рублей и 72 миллиарда рублей соответственно.

Мишустин пообещал дополнительно 100 млрд рублей на строительство автодорог

Планируется строительство 300 гостиниц и 600 туристических объектов, которые будут включать в себя горнолыжные, развлекательные и пляжные комплексы.

Ранее отмечалось, что проекты будут подразумевать возвратность частных инвестиций и коммерческую выгоду для государства и для инвестора.

Также сообщалось, что правительство РФ продлило до конца года программу туристического кешбэка.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:ИнвестицииРостуризмПравительство РоссииМихаил Мишустин
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