Названы причины возможного роста цен после пандемии

«Ограничения, которые действуют сейчас во всех странах мира, это временные меры. Ситуация сложилась так, что авиакомпании терпят убытки не только из-за введения жёстких регламентов и отсутствия полётов, но и из-за плохой загрузки, а повышение цен, способно ещё больше усугубить эту ситуацию. После восстановления нормального авиационного сообщения, постепенно всё будет восстанавливаться. Мы надеемся, что не произойдёт кардинального роста цен. Но дешевле билеты не будут точно, потому что не надо забывать, что международные перелёты, как и лизинговые платежи перевозчиков, оплачиваются в валюте. А в этой ситуации затраты могут возникать и по другим статьям расходов. В данный момент повышение цен не фиксируется, но и о скидках говорить не приходится», - сообщил Горин.

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН предположил, что восстановление авиасообщения в ближайшие сроки возможно, если второй волны COVID-19 всё же не возникнет. «Мне лично кажется, что международное авиасообщение может открыться следующей весной, если реализуется оптимистичный сценарий и не будет второй волны пандемии. Будет это март или апрель — невозможно сейчас предсказать. Но то, что это будет следующий год — это почти наверняка. Опять же, если ничего плохого не произойдёт», - отметил он.

