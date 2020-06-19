Глава Союза туриндустрии спрогнозировал открытие границ для россиян в июле

Разговоры о возможной дате открытия границ для россиян продолжаются. Ранее в АТОР заявили, что до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж.

В свою очередь, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в эксклюзивном интервью НСН выразил другую точку зрения. По его мнению, российские туристы могут полететь уже в июле.

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«Это возможно. Но мне кажется, что все-таки это произойдет немного раньше. Я считаю, что уже где-то во второй половине июля авиационные компании начнут выполнять международные рейсы. Пусть будет какой-то конкретный ограниченный список стран, но если это начнется, то, я считаю, на этих рейсах полетят и туристы», – поделился он.

Эксперт также в эфире НСН рассказал о том, как в условиях распространения коронавируса путешествуют китайцы.

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ФОТО: pixabay.com
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