Глава Союза туриндустрии спрогнозировал открытие границ для россиян в июле

Разговоры о возможной дате открытия границ для россиян продолжаются. Ранее в АТОР заявили, что до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж.

В свою очередь, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в эксклюзивном интервью НСН выразил другую точку зрения. По его мнению, российские туристы могут полететь уже в июле.