Глава Союза туриндустрии допустил открытие границ для россиян в июле

Андрей Игнатьев: «Лично у нас такой статистики нет. Но, да, действительно, количество тех, кто теперь будет путешествовать на личном автомобиле, скорее всего, увеличится. Я знаю, что в Китае они сажают в машину даже гида и путешествуют с ним на личном авто, таким образом обеспечивая безопасность своей семьи. Не знаю, просят ли они справку у гида, но информация о таких поездках есть. Какое количество россиян этим воспользуются, точно сказать нельзя», – прокомментировал он в эфире НСН.

