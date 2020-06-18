Глава Союза туриндустрии допустил открытие границ для россиян в июле

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев специально для НСН подготовил топ главных новостей туристической сферы.

1

АТОР: Раньше сентября продажа туров за рубеж не возобновится

До сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.

Андрей Игнатьев: «Это возможно. Но мне кажется, что все-таки это произойдет немного раньше. Я считаю, что уже где-то во второй половине июля авиационные компании начнут выполнять международные рейсы. Пусть будет какой-то конкретный ограниченный список стран, но если это начнется, то, я считаю, на этих рейсах полетят и туристы», – поделился своим мнением со слушателями НСН Андрей Игнатьев.

2

Санатории в 2020 году примут туристов только со справкой об отсутствии COVID-19

Санатории смогут заселять туристов при наличии трех справок. Одна из которых об отсутствии коронавируса.

Андрей Игнатьев: «Это рекомендация Роспотребнадзора. Но, хочу сказать, здесь решение будет передано местным властям: руководителям регионов, руководителям объектов, которые принимают туристов, руководителям конкретного санатория. И я знаю, что в гостиницах, например, никакие справки не будут требовать. По крайней мере, на сегодняшний день такая информация», – сказал он НСН.

3

Россияне стали предпочитать путешествовать на личном автомобиле

Более 40 процентов россиян, которые планируют отпуск этим летом, решили путешествовать на личном автомобиле. Это следует из результатов опроса «Авито Авто».

Андрей Игнатьев: «Лично у нас такой статистики нет. Но, да, действительно, количество тех, кто теперь будет путешествовать на личном автомобиле, скорее всего, увеличится. Я знаю, что в Китае они сажают в машину даже гида и путешествуют с ним на личном авто, таким образом обеспечивая безопасность своей семьи. Не знаю, просят ли они справку у гида, но информация о таких поездках есть. Какое количество россиян этим воспользуются, точно сказать нельзя», – прокомментировал он в эфире НСН.

4

Пандемия заставила россиян пересмотреть свои привычки в путешествиях

Россияне меняют свой подход к планированию путешествий. Большинство граждан отныне хотят покупать авиабилеты и бронировать отели с возможностью бесплатной отмены, а также - оформлять медицинскую страховку и дополнительную страховку от невыезда. Об этом сообщает сервис Ostrovok.ru.

Андрей Игнатьев: «Медицинская страховка и страховка от невыезда всегда входили в дополнительное предложение для клиента. Поэтому здесь ничего нового нет. А то, что большинство граждан отныне хотят покупать авиабилеты с возможностью бесплатной отмены, наводит на вопрос, смогут ли так работать туроператоры и турагенты. На сегодняшний день существует возможность переноса дат в соответствии с законом, который приняли в прошлом месяце. Даже если тур отменят, турист имеет право воспользоваться полной стоимостью этого тура в другие даты», – подытожил в интервью НСН Андрей Игнатьев.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: личный архив
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