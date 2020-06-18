Глава Союза туриндустрии допустил открытие границ для россиян в июле
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев специально для НСН подготовил топ главных новостей туристической сферы.
АТОР: Раньше сентября продажа туров за рубеж не возобновится
До сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.
Андрей Игнатьев: «Это возможно. Но мне кажется, что все-таки это произойдет немного раньше. Я считаю, что уже где-то во второй половине июля авиационные компании начнут выполнять международные рейсы. Пусть будет какой-то конкретный ограниченный список стран, но если это начнется, то, я считаю, на этих рейсах полетят и туристы», – поделился своим мнением со слушателями НСН Андрей Игнатьев.
Санатории в 2020 году примут туристов только со справкой об отсутствии COVID-19
Санатории смогут заселять туристов при наличии трех справок. Одна из которых об отсутствии коронавируса.
Андрей Игнатьев: «Это рекомендация Роспотребнадзора. Но, хочу сказать, здесь решение будет передано местным властям: руководителям регионов, руководителям объектов, которые принимают туристов, руководителям конкретного санатория. И я знаю, что в гостиницах, например, никакие справки не будут требовать. По крайней мере, на сегодняшний день такая информация», – сказал он НСН.
Россияне стали предпочитать путешествовать на личном автомобиле
Более 40 процентов россиян, которые планируют отпуск этим летом, решили путешествовать на личном автомобиле. Это следует из результатов опроса «Авито Авто».
Андрей Игнатьев: «Лично у нас такой статистики нет. Но, да, действительно, количество тех, кто теперь будет путешествовать на личном автомобиле, скорее всего, увеличится. Я знаю, что в Китае они сажают в машину даже гида и путешествуют с ним на личном авто, таким образом обеспечивая безопасность своей семьи. Не знаю, просят ли они справку у гида, но информация о таких поездках есть. Какое количество россиян этим воспользуются, точно сказать нельзя», – прокомментировал он в эфире НСН.
Пандемия заставила россиян пересмотреть свои привычки в путешествиях
Россияне меняют свой подход к планированию путешествий. Большинство граждан отныне хотят покупать авиабилеты и бронировать отели с возможностью бесплатной отмены, а также - оформлять медицинскую страховку и дополнительную страховку от невыезда. Об этом сообщает сервис Ostrovok.ru.
Андрей Игнатьев: «Медицинская страховка и страховка от невыезда всегда входили в дополнительное предложение для клиента. Поэтому здесь ничего нового нет. А то, что большинство граждан отныне хотят покупать авиабилеты с возможностью бесплатной отмены, наводит на вопрос, смогут ли так работать туроператоры и турагенты. На сегодняшний день существует возможность переноса дат в соответствии с законом, который приняли в прошлом месяце. Даже если тур отменят, турист имеет право воспользоваться полной стоимостью этого тура в другие даты», – подытожил в интервью НСН Андрей Игнатьев.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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