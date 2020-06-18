Попова назвала условие возобновления зарубежного туризма

«Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет "реэкспорта" вируса в РФ с теми, кто приезжает, когда риска распространения заболевания не будет, вот тогда можно будет открывать все границы, международные рейсы запускать», - заявила Попова в интервью журналистке Наиле Аскер-Заде. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале ведущей.



Тем временем российские курортные регионы начали ослаблять граничения для приезжих. Так с 21 июня прекращается действие режима карантина в Краснодарском крае. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, передает RT.



Сегодня же стало известно, что Греция с 29 июня возобновляет выдачу виз россиянам. Правда, пока им не разрешено покидать пределы России без уважительной причины.

