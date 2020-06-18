Попова назвала условие возобновления зарубежного туризма
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что международное авиасообщение для туристов будет возобновлено только после того, как исчезнут все риски «реэкспорта» вируса в Россию.
«Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет "реэкспорта" вируса в РФ с теми, кто приезжает, когда риска распространения заболевания не будет, вот тогда можно будет открывать все границы, международные рейсы запускать», - заявила Попова в интервью журналистке Наиле Аскер-Заде. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале ведущей.
Тем временем российские курортные регионы начали ослаблять граничения для приезжих. Так с 21 июня прекращается действие режима карантина в Краснодарском крае. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, передает RT.
Сегодня же стало известно, что Греция с 29 июня возобновляет выдачу виз россиянам. Правда, пока им не разрешено покидать пределы России без уважительной причины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
561 тыс.+7 790 / сут.
Умерли
7 660+182 / сут.
Выздоровели
314 тыс.+9 621 / сут.
- Венок от Ефремова таинственно вернулся на могилу погибшего по его вине Захарова
- В России начались испытания вакцины от COVID-19
- ФРГ официально обвинила россиянина в убийстве полевого командира Хангошвили
- Вирусолог рассказал, грозит ли россиянам новая «ускоренная» мутация COVID-19
- Ценам на турпоездки предсказали падение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru