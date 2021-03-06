Туроператор рассказал о новом тренде в деловых поездках
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в эфире НСН рассказал, как россияне могут сэкономить на поездках.
Более половины россиян – 59 процентов – хотя бы раз совмещали деловую поездку с отдыхом. Об этом сообщает онлайн-сервис OneTwoTrip for Business.
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в эфире НСН отметил, что такая схема становится новым трендом в туристической сфере.
«На самом деле, многие эксперты сейчас сходятся во мнении, что мы наблюдаем за формированием отдельного нового тренда – это совмещение командировки с личным отдыхом, когда к деловой поездке прибавляются выходные, или сотрудник берет несколько дней отпуска. На встречу идет и бизнес, около 80 процентов всех заграничных командировок российских компаний захватывали также выходные дни, чтобы сотрудники могли устроить себе небольшой отдых. Безусловно, пандемия остановила рост этого тренда, но мы уверены, что он вновь актуализируется после снятия ограничений. К тому же, такие поездки зачастую намного выгоднее, так как работодатель несет часть расходов», – сказал он.
Также Игнатьев в беседе с НСН рассказал о европейском направлении, которое, по его мнению, вскоре станет популярно среди россиян.
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