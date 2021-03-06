Туроператор рассказал о новом тренде в деловых поездках

«На самом деле, многие эксперты сейчас сходятся во мнении, что мы наблюдаем за формированием отдельного нового тренда – это совмещение командировки с личным отдыхом, когда к деловой поездке прибавляются выходные, или сотрудник берет несколько дней отпуска. На встречу идет и бизнес, около 80 процентов всех заграничных командировок российских компаний захватывали также выходные дни, чтобы сотрудники могли устроить себе небольшой отдых. Безусловно, пандемия остановила рост этого тренда, но мы уверены, что он вновь актуализируется после снятия ограничений. К тому же, такие поездки зачастую намного выгоднее, так как работодатель несет часть расходов», – сказал он.

Также Игнатьев в беседе с НСН рассказал о европейском направлении, которое, по его мнению, вскоре станет популярно среди россиян.

