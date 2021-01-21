Туристка заплатила за поездку в такси по аэропорту Шереметьево 17 тысяч рублей
Туристка заплатила таксисту за поездку из терминала D в терминал B московского аэропорта «Шереметьево»17 тысяч рублей.
Пассажирка заплатила водителю сумму, которую он от нее потребовал, но при этом сразу же обратилась в полицию на транспорте.
Водителя в результате задержали. Он пояснил правоохранителям, что стоимость поездки он рассчитал строго по тарифу, ничего не нарушив.
Часть денег он женщине вернул, после чего от претензий клиентка отказалась, сообщает РЕН ТВ. Полиция сейчас проводит проверку по этому факту.
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