Туристка заплатила за поездку в такси по аэропорту Шереметьево 17 тысяч рублей

Водителя в результате задержали. Он пояснил правоохранителям, что стоимость поездки он рассчитал строго по тарифу, ничего не нарушив.

Часть денег он женщине вернул, после чего от претензий клиентка отказалась, сообщает РЕН ТВ. Полиция сейчас проводит проверку по этому факту.



