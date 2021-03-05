Глава Союза туриндустрии: в сфере отдыха наметился новый тренд
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев специально для НСН подготовил топ главных новостей туристической сферы.
В России стандартизируют систему «all inclusive»
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму рассмотреть целесообразность проработки вопроса стандартизации пакетов «все включено» в России в рамках нацпроекта.
Андрей Игнатьев: «Этот вопрос крайне актуален, так как такой формат популярен у туристов. Сейчас они условно покупают кота в мешке. Кто-то говорит о «все включено», хотя речь, к примеру, идет только о предоставлении алкоголя. Так что тема очень актуальная, и надеемся, что она будет решена в рамках национального проекта, который будет реализован в России в ближайшие годы», – сказал в эфире НСН Андрей Игнатьев.
Опрос уличил россиян в совмещении командировок с отдыхом
Более половины россиян – 59 процентов – хотя бы раз совмещали деловую поездку с отдыхом. Об этом сообщает онлайн-сервис OneTwoTrip for Business.
Андрей Игнатьев: «На самом деле, многие эксперты сейчас сходятся во мнении, что мы наблюдаем за формированием отдельного нового тренда – это совмещение командировки с личным отдыхом, когда к деловой поездке прибавляются выходные, или сотрудник берет несколько дней отпуска. На встречу идет и бизнес, около 80 процентов всех заграничных командировок российских компаний захватывали также выходные дни, чтобы сотрудники могли устроить себе небольшой отдых. Безусловно, пандемия остановила рост этого тренда, но мы уверены, что он вновь актуализируется после снятия ограничений. К тому же, такие поездки зачастую намного выгоднее, так как работодатель несет часть расходов», – отметил он в беседе с НСН.
Кипр открыл свои границы, но не для россиян
На Кипре с 1 марта открылись международные аэропорты. Однако граница для туристов из России пока будет закрыта.
Андрей Игнатьев: «Кипрские власти сначала обещали принимать путешественников с первого марта и из России, но потом дату перенесли для нас на 1 апреля. Главное преимущество Кипра по сравнению с другими странами Шенгена – электронная виза, которую можно получить и оформить в любой момент. С начала марта были запланированы рейсы из восьми российских городов, но планы пришлось поменять. Туристам предложено сегодня два варианта: полный возврат денег, или перенос тура на другую дату. На самом деле, я думаю, Кипр может стать в ближайшие месяцы важнейшим европейским направлением для российских туристов, так как Италия, Испания и Франция для россиян закрыты, и никаких интересных новостей для нас оттуда мы не видим», – подытожил в интервью НСН Андрей Игнатьев.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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