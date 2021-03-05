Глава Союза туриндустрии: в сфере отдыха наметился новый тренд

Андрей Игнатьев: «Кипрские власти сначала обещали принимать путешественников с первого марта и из России, но потом дату перенесли для нас на 1 апреля. Главное преимущество Кипра по сравнению с другими странами Шенгена – электронная виза, которую можно получить и оформить в любой момент. С начала марта были запланированы рейсы из восьми российских городов, но планы пришлось поменять. Туристам предложено сегодня два варианта: полный возврат денег, или перенос тура на другую дату. На самом деле, я думаю, Кипр может стать в ближайшие месяцы важнейшим европейским направлением для российских туристов, так как Италия, Испания и Франция для россиян закрыты, и никаких интересных новостей для нас оттуда мы не видим», – подытожил в интервью НСН Андрей Игнатьев.

