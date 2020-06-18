Туроператор напомнил россиянам о правах в случае отмены поездки не по их вине

Россияне меняют свой подход к планированию путешествий. Большинство граждан отныне хотят покупать авиабилеты и бронировать отели с возможностью бесплатной отмены. Также оформлять медицинскую страховку и дополнительную страховку от невыезда. Об этом сообщает сервис Ostrovok.ru.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе НСН напомнил о возможности воспользоваться полной стоимостью тура даже при его отмене.