Туроператор напомнил россиянам о правах в случае отмены поездки не по их вине

Россияне меняют свой подход к планированию путешествий. Большинство граждан отныне хотят покупать авиабилеты и бронировать отели с возможностью бесплатной отмены. Также оформлять медицинскую страховку и дополнительную страховку от невыезда. Об этом сообщает сервис Ostrovok.ru.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе НСН напомнил о возможности воспользоваться полной стоимостью тура даже при его отмене.

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«Медицинская страховка и страховка от невыезда всегда входили в дополнительное предложение для клиента. Поэтому здесь ничего нового нет. А то, что большинство граждан отныне хотят покупать авиабилеты с возможностью бесплатной отмены, наводит на вопрос, смогут ли так работать туроператоры и турагенты. На сегодняшний день существует возможность переноса дат в соответствии с законом, который приняли в прошлом месяце. Даже если тур отменят, турист имеет право воспользоваться полной стоимостью этого тура в другие даты», – подытожил он.

Ранее туроператор в эфире НСН спрогнозировал открытие границ для россиян в июле.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуризмПутешествия
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