Туроператор напомнил россиянам о правах в случае отмены поездки не по их вине
Россияне меняют свой подход к планированию путешествий. Большинство граждан отныне хотят покупать авиабилеты и бронировать отели с возможностью бесплатной отмены. Также оформлять медицинскую страховку и дополнительную страховку от невыезда. Об этом сообщает сервис Ostrovok.ru.
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе НСН напомнил о возможности воспользоваться полной стоимостью тура даже при его отмене.
«Медицинская страховка и страховка от невыезда всегда входили в дополнительное предложение для клиента. Поэтому здесь ничего нового нет. А то, что большинство граждан отныне хотят покупать авиабилеты с возможностью бесплатной отмены, наводит на вопрос, смогут ли так работать туроператоры и турагенты. На сегодняшний день существует возможность переноса дат в соответствии с законом, который приняли в прошлом месяце. Даже если тур отменят, турист имеет право воспользоваться полной стоимостью этого тура в другие даты», – подытожил он.
Ранее туроператор в эфире НСН спрогнозировал открытие границ для россиян в июле.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
561 тыс.+7 790 / сут.
Умерли
7 660+182 / сут.
Выздоровели
314 тыс.+9 621 / сут.
- Дуров сохранит конфиденциальность Telegram после разблокировки
- Оперштаб: В Москве умерли еще 48 пациентов с COVID-19
- Глава Чувашии Николаев подтвердил смерть Игнатьева
- Умер экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев
- Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru