Ростуризм выступил за бесплатную выдачу электронных виз иностранцам в 2021 году
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила сделать бесплатными электронные визы иностранцам для посещения России на весь 2021 года. Такая мера, по ее словам, станет одной из мер поддержки туристической отрасли, пострадавшей из-за кризиса.
«Если предлагать совсем дерзкую идею, наверное, я бы предложила бесплатную электронную визу как антикризисную меру на весь следующий год», - сказала Догузова в интервью РБК.
Сейчас иностранцы могут оформить электронную визу для посещения Дальнего Востока, Санкт-Петербурга и Калининграда через специальные пункты пропуска. С 1 января 2021 году электронную визу можно будет оформить для посещения всей территории России.
Догузова также сообщила, что туристическая отрасль страны сможет наверстать свои убытки от пандемии коронавируса только к концу следующего года, сообщают «Известия».
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