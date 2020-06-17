Ростуризм выступил за бесплатную выдачу электронных виз иностранцам в 2021 году

«Если предлагать совсем дерзкую идею, наверное, я бы предложила бесплатную электронную визу как антикризисную меру на весь следующий год», - сказала Догузова в интервью РБК.



Сейчас иностранцы могут оформить электронную визу для посещения Дальнего Востока, Санкт-Петербурга и Калининграда через специальные пункты пропуска. С 1 января 2021 году электронную визу можно будет оформить для посещения всей территории России.



Догузова также сообщила, что туристическая отрасль страны сможет наверстать свои убытки от пандемии коронавируса только к концу следующего года, сообщают «Известия».

