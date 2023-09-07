«Тюрьма и штрафы!»: Юрист посоветовал обращаться в суд при зарплатных спорах

«Проблема сейчас не так актуальна. Но если вдруг сотруднику задерживают зарплату, достаточно обратиться в Государственную инспекцию труда или в прокуратуру. Там оперативно должны отреагировать. Либо работник может обратиться в суд за судебным приказом о невыплате зарплаты. Суд буквально в недельный срок выдает судебный приказ, с этим приказом работник приходит и получает зарплату. Можно прийти в банк, где есть счет работодателя, получить деньги, минуя даже самого работодателя», - отметил он.

Собеседник НСН сообщил, что задержка зарплаты с умыслом грозит работодателю годом тюрьмы. Также для работника в любом случае предусмотрена компенсация за невыплаты.

«Сейчас задержки случаются редко, но в целом споры по зарплате достаточно многочисленны. Это касается тех случаев, когда работодатель не признает необходимость выплат. Для работодателя может уголовная ответственность наступить, если будет установлено, что он задерживает зарплату с умыслом – это до одного года тюрьмы для директора предприятия, а также запрет занимать определенные руководящие должности до трех лет. Также предусмотрена выплата компенсации за задержку заработной платы в размере одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки за каждый день задержки… Это достаточно высокие штрафы», - резюмировал юрист.

Ранее Верховный суд разрешил увольнять пьяных сотрудников без медосвидетельствования, если они находились в нетрезвом состоянии в рабочее время не на своем рабочем месте, «но на территории данной организации либо на территории объекта, где по поручению работодателя должны были выполнять трудовую функцию». Юрист в области трудового права Олег Бабич разъяснил «Радиоточке НСН» нюансы при таком увольнении.



