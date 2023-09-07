«Тюрьма и штрафы!»: Юрист посоветовал обращаться в суд при зарплатных спорах
Олег Бабич заявил НСН, что суд буквально в недельный срок выдает судебный приказ. За нарушения с умыслом работодателю грозит серьезный штраф и год тюрьмы.
Работник может довольно быстро решить все зарплатные споры с работодателем через суд, при выявлении нарушений руководителю грозит год тюрьмы и большие штрафы, а сотрудника ждет компенсация. Об этом НСН заявил юрист в области трудового права Олег Бабич.
Накануне стало известно, что число работников средних и крупных предприятий, которые столкнулись с задержками зарплаты, сократилось с 2,5 млн в 2005 году до 10 тыс. в 2023. Отмечается, что в 2022 году, несмотря на экономические шоки, в стране обострился дефицит кадров, поэтому зарплаты не только не задерживали, но и поднимали. Бабич подтвердил, что проблема задержек зарплаты теряет свою актуальность. Он рассказал, что делать в таком случае.
«Проблема сейчас не так актуальна. Но если вдруг сотруднику задерживают зарплату, достаточно обратиться в Государственную инспекцию труда или в прокуратуру. Там оперативно должны отреагировать. Либо работник может обратиться в суд за судебным приказом о невыплате зарплаты. Суд буквально в недельный срок выдает судебный приказ, с этим приказом работник приходит и получает зарплату. Можно прийти в банк, где есть счет работодателя, получить деньги, минуя даже самого работодателя», - отметил он.
Собеседник НСН сообщил, что задержка зарплаты с умыслом грозит работодателю годом тюрьмы. Также для работника в любом случае предусмотрена компенсация за невыплаты.
«Сейчас задержки случаются редко, но в целом споры по зарплате достаточно многочисленны. Это касается тех случаев, когда работодатель не признает необходимость выплат. Для работодателя может уголовная ответственность наступить, если будет установлено, что он задерживает зарплату с умыслом – это до одного года тюрьмы для директора предприятия, а также запрет занимать определенные руководящие должности до трех лет. Также предусмотрена выплата компенсации за задержку заработной платы в размере одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки за каждый день задержки… Это достаточно высокие штрафы», - резюмировал юрист.
Ранее Верховный суд разрешил увольнять пьяных сотрудников без медосвидетельствования, если они находились в нетрезвом состоянии в рабочее время не на своем рабочем месте, «но на территории данной организации либо на территории объекта, где по поручению работодателя должны были выполнять трудовую функцию». Юрист в области трудового права Олег Бабич разъяснил «Радиоточке НСН» нюансы при таком увольнении.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ленинградской области фура протаранила велосипедистов
- Росавиация взяла на контроль ситуацию с полетами из Египта в Москву
- Столтенберг: НАТО не считает обломки дрона в Румынии следствием атаки России
- Алексей Янин по-прежнему остается в реанимации в тяжелом состоянии
- Балицкий сообщил, что ВСУ за ночь потеряли около ста человек в районе Работина
- Впавшая в кому после купания в Сочи девочка умерла
- Пашинян: Азербайджан накапливает войска у Армении и Нагорного Карабаха
- Экс-премьер Украины Азаров: К концу года потери ВСУ превысят полмиллиона человек
- BI: Российские бойцы стали эффективнее глушить дроны ВСУ
- Британские ученые развенчали мифы о микробах, живущих в кишечнике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru