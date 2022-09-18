Турков восхитило заявление Путина о газе и нефти для Европы

Читатели турецкого издания Haber7 высказались в поддержку российского президента Владимира Путина, который заявил о возможном прекращении поставок газа и нефти страны Запада, если будет введен лимит цен на энергоресурсы.

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Один из читателей пожелал Западу замерзнуть, «чтобы они опомнились», другой решил понаблюдать, как США прибегут на помощь «глупой Европе».

«Путин великолепен, жду продолжения», — написал один из комментаторов.

Еще один пользователь заявил, что аплодирует Путину. Третий считает, что не нужно идти против России. Он призвал Европу подумать еще раз – «иначе будет очень плохо».

Ранее европейская комиссия заявила, что не станет ограничивать цены на российский газ, но намерена ввести дополнительный налог на излишки прибыли энергетических компаний и лимит потребления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииГазЦена На НефтьВладимир Путин
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