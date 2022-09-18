Турков восхитило заявление Путина о газе и нефти для Европы
Читатели турецкого издания Haber7 высказались в поддержку российского президента Владимира Путина, который заявил о возможном прекращении поставок газа и нефти страны Запада, если будет введен лимит цен на энергоресурсы.
Один из читателей пожелал Западу замерзнуть, «чтобы они опомнились», другой решил понаблюдать, как США прибегут на помощь «глупой Европе».
«Путин великолепен, жду продолжения», — написал один из комментаторов.
Еще один пользователь заявил, что аплодирует Путину. Третий считает, что не нужно идти против России. Он призвал Европу подумать еще раз – «иначе будет очень плохо».
Ранее европейская комиссия заявила, что не станет ограничивать цены на российский газ, но намерена ввести дополнительный налог на излишки прибыли энергетических компаний и лимит потребления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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