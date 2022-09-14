Экономисты BCS назвали спасительную для российского бюджета стоимость нефти

Ненефтяные доходы сокращаются с марта, нефтегазовые начали снижение с июля при уверенном росте бюджетных расходов. Согласно прогнозу аналитиков, во втором полугодии 2022 года и в первом полугодии 2023 года ситуация будет ухудшаться.

Если Запад сумеет добиться ограничений на продажу российской нефти и сократить ее добычу на миллион баррелей в сутки, цена нефти, балансирующая бюджет, возрастёт до 108 долларов. Иным способом сведения бюджета станет рост других доходов, таких, как повышение налогов или девальвация национальной валюты.

На фоне санкционного давления российский сорт нефти Urals продаётся с беспрецедентным дисконтом, до 30% от сорта Brent. В августе, по данным Минфина, его средняя цена снизилась на 4,7% по сравнению с июлем и составила 74,73 доллара за баррель.

Ранее европейская комиссия заявила, что не станет ограничивать цены на российский газ, но намерена ввести дополнительный налог на излишки прибыли энергетических компаний и лимит потребления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

