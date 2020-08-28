Туркомпания «Санвэй» объявила о закрытии из-за пандемии

Туристическая компания «Санвэй» (известная также как «Клео Тур» и система поиска туров «Тур-бокс»), объявила о закрытии. Об этом говорится на сайте компании.

В сообщении туркомпания пояснила, что решение стало вынужденной мерой из-за ситуации на рынке в условиях пандемии.