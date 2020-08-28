Туркомпания «Санвэй» объявила о закрытии из-за пандемии
Туристическая компания «Санвэй» (известная также как «Клео Тур» и система поиска туров «Тур-бокс»), объявила о закрытии. Об этом говорится на сайте компании.
В сообщении туркомпания пояснила, что решение стало вынужденной мерой из-за ситуации на рынке в условиях пандемии.
«Это тяжелое решение является для ООО „САНВЭЙ“ вынужденной мерой, явившейся следствием полной стагнации отрасли и рынка на протяжении почти пяти месяцев „высокого“ сезона, произошедшей из-за COVID-19», — говорится в сообщении «Санвэй».
Клиентам и агентствам предлагается аннулировать все туры с датами начала 29 августа и далее, сообщает Ura.ru.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что россияне купили туров с возможностью частичной компенсации стоимости путешествия 500 млн рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
980 тыс.+4 829 / сут.
Умерли
16 914+110 / сут.
Выздоровели
798 тыс.+5 905 / сут.
- АТОР подсчитал сумму ущерба от ухода с рынка туркомпании «Санвэй»
- Собянин наградил сотрудников Роспотребназора за вклад в борьбу с пандемией
- Туркомпания «Санвэй» объявила о закрытии из-за пандемии
- В Росрыболовстве опровергли сообщения о предстоящем дефиците красной икры
- Генпрокуратура подала иск по приватизации Башкирской содовой компании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru