Туркомпания «Санвэй» объявила о закрытии из-за пандемии

Туристическая компания «Санвэй» (известная также как «Клео Тур» и система поиска туров «Тур-бокс»), объявила о закрытии. Об этом говорится на сайте компании.

В сообщении туркомпания пояснила, что решение стало вынужденной мерой из-за ситуации на рынке в условиях пандемии.

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«Это тяжелое решение является для ООО „САНВЭЙ“ вынужденной мерой, явившейся следствием полной стагнации отрасли и рынка на протяжении почти пяти месяцев „высокого“ сезона, произошедшей из-за COVID-19», — говорится в сообщении «Санвэй».

Клиентам и агентствам предлагается аннулировать все туры с датами начала 29 августа и далее, сообщает Ura.ru.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что россияне купили туров с возможностью частичной компенсации стоимости путешествия 500 млн рублей.

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ФОТО: pixabay.com
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